«Сделала вид, что умерла»: пострадавшая в «Крокусе» рассказала, как спаслась

Пострадавшая в теракте в концертном зале «Крокус Сити холл» смогла сохранить свою жизнь, притворившись мертвой, в то время как террористы стреляли по людям. Девушку доставили в больницу, где она смогла рассказать о случившемся.

«Я упала на пол и сделала вид, что умерла, а девушку рядом со мной убили», - пояснила девушка.

Она добавила, что смогла покинуть помещение спустя минуты 3-4, когда террористы ушли. К этому момент по зданию уже распространился огонь, вокруг везде был дым. Ей удалось выйти на улицу.

Пострадавшая находится в НИИ имени Склифосовского, куда также прибыли вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Московского области Андрей Воробьев.

На данный момент в стационарах находятся 115 человек, пятеро из них дети, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Напомним, вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», в концертном зале прогремели два взрыва. В теракте погибли свыше 40 человек, более 140 пострадали.