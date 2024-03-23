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«Сделала вид, что умерла»: пострадавшая в «Крокусе» рассказала, как спаслась

Девушку доставили в НИИ имени Склифосовского, всего в стационарах находятся 115 пострадавших при стрельбе.
Елизавета Кондрикова 2024-03-23 04:10:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пострадавшая в теракте в концертном зале «Крокус Сити холл» смогла сохранить свою жизнь, притворившись мертвой, в то время как террористы стреляли по людям. Девушку доставили в больницу, где она смогла рассказать о случившемся.

«Я упала на пол и сделала вид, что умерла, а девушку рядом со мной убили», - пояснила девушка.

Она добавила, что смогла покинуть помещение спустя минуты 3-4, когда террористы ушли. К этому момент по зданию уже распространился огонь, вокруг везде был дым. Ей удалось выйти на улицу.

Пострадавшая находится в НИИ имени Склифосовского, куда также прибыли вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Московского области Андрей Воробьев.

На данный момент в стационарах находятся 115 человек, пятеро из них дети, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Напомним, вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», в концертном зале прогремели два взрыва. В теракте погибли свыше 40 человек, более 140 пострадали.

#Теракт #стрельба #пострадавшие #НИИ имени Склифосовского #Крокус сити холл
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