Путин пожелал пострадавшим в «Крокусе» выздоровления и поблагодарил врачей

Президент России Владимир Путин пожелал всем пострадавшим в «Крокус Сити Холле» выздоровления и выразил благодарность врачам, которые оказывают помощь раненым.

«Доложили президенту о состоянии здоровья пациентов. Президент пожелал всем выздоровления и выразил благодарность врачам», - рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

До этого Владимир Путин провел разговор с вице-премьером правительства Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Они доложили главе государства о мерах, предпринимаемых для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что количество жертв теракта превысило 60 человек и может увеличиться. На месте трагедии работают следователи и криминалисты. Они осматривают тела погибших, изучают брошенное террористами оружие и боеприпасы.