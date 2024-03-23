Волонтер рассказал, как помогал пострадавшим в теракте у «Крокус Сити холла»

На месте теракта в концертном зале «Крокус Сити холл» в подмосковном Красногорске находятся активисты из организации «Волонтерская рота», они помогают пострадавшим прийти в себя после шока и оказывают нужное содействие медикам. Об этом «Звезде» рассказал участник волонтерского движения.

«Сейчас на данный момент нас уже больше 100 человек здесь. Еще остальные ребята, активисты организации, подъезжают, сами скоординировались, сами захотели помочь», - сказал волонтер.

Активисты прибыли в 9 часов, почти сразу же после первых сообщений о случившемся. С собой они имеют все необходимое для оказания первой медицинской помощи - специальные наборы, бинты, а также запасы воды для раненых.

Дополнительно волонтеры помогали медикам, сотрудникам МЧС и правоохранительных органов, отзываясь на их просьбы.

По словам волонтера, территория здания оцеплена, к самому концертному залу подойти нельзя. Напомним, ранее сотрудники ОМОН отгоняли людей от здания «Крокуса» из-за угрозы заминирования автомобилей на парковке концертного зала, на месте работали кинологи с собаками.

В стрельбе в «Крокус Сити Холле» погибли, предварительно, 40 человек, более 100 пострадали. Среди пострадавших в том числе есть несовершеннолетние, их состояние стабильно. Один ребенок был доставлен в больницу с огнестрельным оружием.