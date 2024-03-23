МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Голикова рассказала о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе»

В случае необходимости, пострадавшие при теракте в «Крокусе» будут переведены в лечебные учреждения более высокого уровня, пообещала вице-премьер Татьяна Голикова.
Ян Брацкий 2024-03-23 02:14:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Тяжелые больные, пострадавшие при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», переведены в реанимации, им проведены все необходимые операции, помощь оказывается. Об этом заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

«Квалифицированные врачи, помощь оказывается. В данный момент прошли практически все операции. Больные, которые тяжелые, переведены в реанимации, и идет оказание медицинской помощи по всем стандартам ее оказания», - сказала Голикова.

Вице-премьер добавила, что крови для пострадавших достаточно, но все желающие могут прийти на донорские пункты. Напомним, в списках пострадавших числятся 145 человек, девять из которых в крайне тяжелом состоянии. Есть среди госпитализированных и дети.

Департамент здравоохранения Москвы открыл горячую линию для родственников пострадавших в «Крокусе» и госпитализированых в столичные клиники. Узнать всю информацию по ним можно по телефону 8-499-251-45-03. Ранее председатель Соцфонда России Сергей Чирков пообещал максимально оперативно назначить родственникам погибших все необходимые меры соцподдержки. В фонде для этих целей создана рабочая группа.

#Теракт #реанимация #мурашко #голикова #Крокус сити холл
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 