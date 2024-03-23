Голикова рассказала о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе»

Тяжелые больные, пострадавшие при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», переведены в реанимации, им проведены все необходимые операции, помощь оказывается. Об этом заявила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

«Квалифицированные врачи, помощь оказывается. В данный момент прошли практически все операции. Больные, которые тяжелые, переведены в реанимации, и идет оказание медицинской помощи по всем стандартам ее оказания», - сказала Голикова.

Вице-премьер добавила, что крови для пострадавших достаточно, но все желающие могут прийти на донорские пункты. Напомним, в списках пострадавших числятся 145 человек, девять из которых в крайне тяжелом состоянии. Есть среди госпитализированных и дети.

Департамент здравоохранения Москвы открыл горячую линию для родственников пострадавших в «Крокусе» и госпитализированых в столичные клиники. Узнать всю информацию по ним можно по телефону 8-499-251-45-03. Ранее председатель Соцфонда России Сергей Чирков пообещал максимально оперативно назначить родственникам погибших все необходимые меры соцподдержки. В фонде для этих целей создана рабочая группа.