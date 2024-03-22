Людей отогнали от парковки «Крокуса» из-за потенциально заминированных авто

Сотрудники ОМОН допускают возможность нового взрыва на парковке у «Крокус Сити Холла», где могут быть заминированы автомобили. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Александр Орлов.

Уточнятся, что на месте работают специалисты, в том числе кинологи с собаками, они проверяют брошенные автомобили на парковке. Сотрудники спецслужб отгоняют всех людей от концертного здания, в том числе просят отойти журналистов.

Правоохранительные органы не подтверждают информацию о минировании транспортных средств.

По данным ФСБ, в результате теракта в «Крокусе» погибли 40 человек, более 100 пострадали. Сейчас предпринимаются все возможные меры для оказания помощи пострадавшим, спецслужбы проводят оперативно-розыскные действия. Первых пострадавших уже доставили в больницы.