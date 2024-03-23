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Актер Милош Бикович призвал помочь семьям пострадавших в «Крокусе»

В результате теракта в «Крокусе» погибли 40 человек, еще 145 пострадали и находятся в больницах в состоянии разной степени тяжести.
Ян Брацкий 2024-03-23 02:42:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Известный сербский актер Милош Бикович отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле». Артист призвал проявить солидарность с близкими погибших и пострадавших и оказать им всю необходимую помощь.

«Сейчас время поста и Рамадана, давайте вместе помолимся и поможем. Если вы знаете, что кому-то из пострадавших нужна материальная или какая-либо помощь, пишите пожалуйста в комментариях», - написал Бикович в своем Telegram-канале.

Свое сообщение Бикович продублировал на сербском языке. Напомним, жертвами теракта в Подмосковье стали 40 человек, 145 пострадали. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала об их состоянии. Многим уже проведены операции, врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

На месте теракта продолжают дежурить врачи скорой помощи. Представители спецслужб обследуют здание на предмет наличия в нем взрывчатых веществ. Президент Владимир Путин регулярно получает доклады от всех оперативных служб.

#Теракт #помощь #Милош Бикович #Крокус сити холл
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