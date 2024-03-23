Бойцы Росгвардии не нашли взрывчатки на парковке и первом этаже «Крокуса»

Бойцы Росгвардии не обнаружили взрывчатых веществ на парковке «Крокус Сити Холла». Проверка прилегающих территорий продолжается, сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн.

При проверке помещений задействованы служебные собаки и мобильные комплексы «Аракс». Спецназ вынужден был покинуть здание ТЦ из-за сильного задымления, добавил Хинштейн. Тем не менее, бойцы успели обследовать первый этаж здания и часть второго. Вместе с пожарными они помогали выводить раненых и выносить тела погибших.

Теракт в «Крокусе» произошел накануне вечером. По данным ФСБ, 40 человек были убиты, количество пострадавших выросло до 145 человек, восемь из которых - дети. Девять человек находятся в крайне тяжелом состоянии. У госпитализированных диагностированы огнестрельные ранения, ожоги и переломы. Работа на месте ЧП продолжается.