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Бастрыкин поручил наградить тех, кто оказывал помощь людям в теракте в «Крокусе»

Известно, что одному из мужчин удалось обезоружить террориста, другие зрители помогали искать выходы из концертного зала, работавшие рядом таксисты развозили пострадавших до больниц и дома бесплатно.
Елизавета Кондрикова 2024-03-23 23:28:01
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета РФ (СК РФ) установят личности тех, кто помогал людям спасаться во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», с последующим вручением им ведомственных наград. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С таким поручением выступил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, передает «360». Он призвал следователей уделить тому вопросу особое внимание.

После кровавой стрельбы в концертном зале в СК РФ возбудили уголовное дело о теракте. Сегодня вечером четверых предполагаемых террористов привезли в Следственный комитет, ранее их задержали в  Брянской области. 

Накануне в подмосковном Красногорске четверо террористов в камуфляже с автоматами открыли огонь по невинным жителям в «Крокусе», в итоге погибли более 130 человек, пострадали свыше 140. Среди жертв теракта в том числе есть дети.

#Теракт #пострадавшие #СК РФ #Александр Бастрыкин #красногорск #Крокус сити холл
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