Бастрыкин поручил наградить тех, кто оказывал помощь людям в теракте в «Крокусе»

Сотрудники Следственного комитета РФ (СК РФ) установят личности тех, кто помогал людям спасаться во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», с последующим вручением им ведомственных наград. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С таким поручением выступил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, передает «360». Он призвал следователей уделить тому вопросу особое внимание.

После кровавой стрельбы в концертном зале в СК РФ возбудили уголовное дело о теракте. Сегодня вечером четверых предполагаемых террористов привезли в Следственный комитет, ранее их задержали в Брянской области.

Накануне в подмосковном Красногорске четверо террористов в камуфляже с автоматами открыли огонь по невинным жителям в «Крокусе», в итоге погибли более 130 человек, пострадали свыше 140. Среди жертв теракта в том числе есть дети.