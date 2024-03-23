Воробьев: предварительно установлены личности 50 погибших в «Крокусе»

Предварительно установлены личности 50 из 133 погибших в «Крокусе», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, сегодня 125 человек пришли в центры поддержки, чтобы получить информацию о родственниках, которых госпитализировали или кого до сих пор не могут найти.

«Часть эпицентра трагедии, концертный зал, будут разбирать завтра. С большой долей вероятности там тоже есть погибшие», - сказал Воробьев.

Завтра с 12 часов людям предложат алгоритм, как забрать автомобили и вещи из «Крокус Сити холла», сказал подмосковный губернатор.

«Подземная парковка в крокусе более чем на 150 автомобилей. И мы понимаем, что все, кто пришел на концерт, разделись в гардеробе», - сказал Воробьев.

Многие потеряли жетоны, доступ в гардероб очень ограниченный, отметил глава региона. Завтра планируют начать возвращать посетителям «Крокуса» вещи, а вечером, в районе 19 часов, - машины.