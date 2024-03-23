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Владелец «Крокуса» Агаларов прокомментировал теракт

Сотрудники МЧС завершили спасательную операцию на месте теракта в «Крокус Сити Холле», продолжается поиск тел погибших.
Ян Брацкий 2024-03-23 23:21:01
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов назвал произошедший в его стенах теракт страшной трагедией.

«Произошла страшнейшая трагедия, и уже было сказано, что за последние 20 лет ничего подобного не происходило», - заявил Агаларов в интервью РБК.

Террористы проникли в холл не через парадные двери, а через окно соседнего выставочного центра и открыли огонь по всем, кто попадался на их пути, отметил он. Одними из первых погибли и получили ранения контролеры.

Ранее стало известно о завершении спасательной операции на месте теракта в «Крокусе», поисковая операция еще продолжается. В течение дня спасатели разбирали завалы, извлекли из под обломков тела 133 погибших. В больницы столицы и Подмосковья госпитализированы 107 человек. Большинство из них находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Воскресенье, 24 марта, решением Владимира Путина объявлено днем общенационального траура.

#Теракт #Московская область #МЧС России #Крокус сити холл #Араз Агаларов
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