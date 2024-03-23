МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Соцфонд создал группу по оказанию помощи семьям жертв теракта в «Крокусе»

Председатель Соцфонда Сергей Чирков пообещал максимально оперативно назначить все необходимые меры поддержки семьям погибших.
Ян Брацкий 2024-03-23 00:33:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Соцфонд России заявил о создании рабочей группы по оперативному оказанию мер социальной поддержки пострадавшим и семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».

«Социальный фонд России создал рабочую группу по оперативному оказанию мер социальной поддержки пострадавшим и семьям погибших при теракте в "Крокус Сити Холле"», - говорится в сообщении в Telegram-канале фонда.

По словам руководства фонда, все положенные меры поддержки будут назначены максимально оперативно. Председатель фонда Сергей Чирков также выразил глубокие соболезнования семьям погибших от рук террористов.

Стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. По данным ФСБ, 40 человек погибли, более 100 получили ранения. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. О случившемся в «Крокусе» незамедлительно проинформировали президента Владимира Путина. Глава государства заслушал доклады оперативных служб и дал все необходимые указания.

#Теракт #ФСБ #Крокус сити холл #Соцфонд
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 