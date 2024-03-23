Соцфонд создал группу по оказанию помощи семьям жертв теракта в «Крокусе»

Соцфонд России заявил о создании рабочей группы по оперативному оказанию мер социальной поддержки пострадавшим и семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».

«Социальный фонд России создал рабочую группу по оперативному оказанию мер социальной поддержки пострадавшим и семьям погибших при теракте в "Крокус Сити Холле"», - говорится в сообщении в Telegram-канале фонда.

По словам руководства фонда, все положенные меры поддержки будут назначены максимально оперативно. Председатель фонда Сергей Чирков также выразил глубокие соболезнования семьям погибших от рук террористов.

Стрельба и пожар произошли перед концертом в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. По данным ФСБ, 40 человек погибли, более 100 получили ранения. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. О случившемся в «Крокусе» незамедлительно проинформировали президента Владимира Путина. Глава государства заслушал доклады оперативных служб и дал все необходимые указания.