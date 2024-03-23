Концертный директор «Пикника» опроверг информацию, что их участник нашелся

Информации о пропавшем при теракте в «Крокус Сити Холле» участнике группы «Пикник» до сих пор нет, заявил концертный директор рок-группы Юрий Чернышевский.

«Поиски продолжаются», - сообщил он.

Ранее появилась информация, что пропавшему все-таки удалось эвакуироваться через подвал и он находится в отеле, музыкант вышел на связь.

По словам Чернышевского, в момент атаки музыканты еще находились в гримерке. Стрельба, взрывы и пожар начались перед началом концерта рок-группы, билеты на который были проданы полностью. Ожидалось, что в зале соберется около 6 000 зрителей. До начала третьего звонка в здание вошли вооруженные террористы и открыли огонь по людям, устроили пожар, после чего скрылись на машине. В результате террористического акта 22 марта, по последней информации, погибло 133 человека.