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Концертный директор «Пикника» опроверг информацию, что их участник нашелся

Ранее сообщалось, что пропавшему удалось эвакуироваться через подвал.
Ирина Егорова 2024-03-23 21:40:01
© Фото: Bulkin Sergeynews.ru, Global Look Press

Информации о пропавшем при теракте в «Крокус Сити Холле» участнике группы «Пикник» до сих пор нет, заявил концертный директор рок-группы Юрий Чернышевский.

«Поиски продолжаются», - сообщил он.

Ранее появилась информация, что пропавшему все-таки удалось эвакуироваться через подвал  и он находится в отеле, музыкант вышел на связь.

По словам Чернышевского, в момент атаки музыканты еще находились в гримерке. Стрельба, взрывы и пожар начались перед началом концерта рок-группы, билеты на который были проданы полностью. Ожидалось, что в зале соберется около 6 000 зрителей. До начала третьего звонка в здание вошли вооруженные террористы и открыли огонь по людям, устроили пожар, после чего скрылись на машине. В результате террористического акта 22 марта, по последней информации, погибло 133 человека.

#Теракт #концерт #участник #поиски #рок-группа #Крокус сити холл
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