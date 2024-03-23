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Роскосмос не стал поздравлять участников пуска ракеты «Союз-2.1а» из-за теракта

Глава госкорпорации выразил соболезнования родным и близким погибших.
Владимир Рубанов 2024-03-23 16:36:01
© Фото: Роскосмос © Видео: ТРК «Звезда»

Роскосмос отказался от традиционного награждения участников успешного пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем, сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов.

«Мы сегодня решили отойти от традиционной процедура поздравления и награждения тех, кто максимально проявил себя в эти предстартовые дни. В сегодняшней ситуации это будет не очень уместно», - сказал Борисов, обращаясь к боевому расчету.

Глава Роскосмоса выразил соболезнования родным и близким погибших.

«От лица всех работников ракетно-космической отрасли, от боевого расчета передаю искренние слова соболезнования всем родственникам погибших и пострадавших в чудовищном акте в "Крокус Сити холле". Мы объявили сейчас на построении минуту молчания и скорбим вместе со всей страной», - сказал он.

Сегодняшний пуск ракеты с кораблем «Союз МС-25» прошел штатно. Борисов рассказал детали нештатной ситуации 21 марта.

«За 20 секунд до старта автоматика прекратила циклограмму работы стартовой подготовки, получив информацию о падении напряжения в химическом источнике тока. Для обывателя будет понято: все наверное сталкивались с тем, когда у автомобиля закипает аккумулятор», - сообщил руководитель госкорпорации.

В этой ситуации по регламенту старт возвращается в исходное положение. Экипаж в течение часа был эвакуирован в гостиницу, предварительно с космонавтов сняли скафандры. Они были в нормальном состоянии и без проблем перенесли стресс, сказал Борисов.

#пуск #Теракт #Юрий Борисов #роскосмос #космонавты #Космодром Байконур #Союз МС-25
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