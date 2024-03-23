Путин: мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов

Владимир Путин заявил, что Россия найдет и покарает каждого, кто готовил теракт в «Крокус Сити холле».

Глава государства подчеркнул, что спецслужбы России работают над выявлением пособников террористов, заявил Путин в обращении к гражданам.

Российский лидер отметил, что это удар по России и по нашему народу.

«Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь - возмездие и забвение. Будущего у них нет», - подчеркнул Владимир Путин.

Президент объявил 24 марта днем общенационального траура в России. По данным СК РФ на этот час, в результате вооруженного нападения погибло 115 человек. Больше 200 человек пострадали.

Задержаны 11 подозреваемый в причастности к теракту, в том числе четверо предполагаемых исполнителей.