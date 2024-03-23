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СК РФ сообщил, что число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 93

В Следственном комитете России заявили, что количество погибших в результате теракта еще возрастет.
Максим Крюков 2024-03-23 11:26:01
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта погибли 93 человека. Об этом сообщил Следственный комитет Российской Федерации, отметив, что количество жертв еще возрастет.

«На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения, уточнили в СК РФ.

Кроме того, согласно предварительным итогам осмотра помещений концертного зала, нападавшие использовали автоматическое оружие, которое вместе с боеприпасами изъяли следователи СКР. Специалисты также установили, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые.

Ранее подмосковный Минздрав опубликовал список погибших, которых удалось идентифицировать. В нем пока значатся 37 человек. Также был обнародован список пострадавших, которых госпитализировали в медучреждения.

#Теракт #СК РФ #погибшие #Крокус сити холл
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