Воробьев показал «внутренности» сгоревшего зала «Крокус Сити Холла»

Спасатели работают на месте трагедии в «Крокус Сити Холле» круглосуточно, продолжая разбирать завалы и искать людей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, к ликвидации последствия теракта, который произошел вечером 22 марта, привлекли 719 специалистов и 213 единиц техники. Глава региона также отметил, что под завалами найдены еще 20 тел.

«Работы продолжатся еще минимум несколько суток. Больше всего пострадал концертный зал - он полностью выгорел», - написал он в своем Telegram-канале.

Воробьев добавил, что альпинисты проводят разведку, поскольку то, что осталось от потолка, находится под угрозой обрушения.

Ранее губернатор Подмосковья заявил, что число жертв теракта в «Крокусе» будет значительно расти. Он отметил, что ситуация в зрительном зале крайне тяжелая. По последним данным СК РФ, количество погибших достигло 115.