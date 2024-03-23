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МЧС России сообщило о локализации пожара в «Крокус Сити Холле»

Ранее сообщалось о распространении возгорания на площади почти 13 тысяч квадратных метров.
Елизавета Кондрикова 2024-03-23 01:10:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске локализовали, специалисты принимают все необходимые меры для ликвидации возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Работает авиация. Вертолетами сброшено порядка 160 тонн воды», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о распространении возгорания на площади почти 13 тысяч квадратных метров. К тушению пожара привлекли более 320 специалистов МЧС и свыше 130 единиц техники.

Напомним, вечером в четверг 22 марта неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматов по людям в концертном зале в Красногорске, погибли 40 человек, пострадали более 140. В ходе стрельбы в «Крокусе» также прозвучали два взрыва, были слышны хлопки.

#пожар #Теракт #МЧС России #красногорск #Крокус сити холл
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