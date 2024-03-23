МЧС России сообщило о локализации пожара в «Крокус Сити Холле»

Пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске локализовали, специалисты принимают все необходимые меры для ликвидации возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Работает авиация. Вертолетами сброшено порядка 160 тонн воды», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о распространении возгорания на площади почти 13 тысяч квадратных метров. К тушению пожара привлекли более 320 специалистов МЧС и свыше 130 единиц техники.

Напомним, вечером в четверг 22 марта неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматов по людям в концертном зале в Красногорске, погибли 40 человек, пострадали более 140. В ходе стрельбы в «Крокусе» также прозвучали два взрыва, были слышны хлопки.