Омбудсмен Ярославская: среди пострадавших в «Крокус Сити Холле» есть дети

Среди пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» есть несовершеннолетние, заявила уполномоченный по правам детей в Москве Ольга Ярославская.

«Страшная трагедия. Пострадали дети. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Не может быть никакой пощады террористам, напавшим на мирных людей. Сил и мужества всем нам», - написала Ярославская в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно о первых пострадавших, доставленных с места теракта в больницы. Многим помощь оказывается на месте. Около торгово-развлекательного центра работают порядка 70 бригад скорой медицинской помощи, для эвакуации людей отправлены автобусы.

Со всех концов мира в Россию присылают соболезнования и слова осуждения террористов. На трагедию отреагировали лидеры Белоруссии, Кубы, Венесуэлы, Сирии, Сербии, Италии, США, Турции, Узбекистана и других стран.