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Опубликовано фото подозреваемого в теракте в «Крокусе»

Также был опубликован снимок белой иномарки, на котором передвигались предполагаемые террористы.
Максим Крюков 2024-03-23 11:47:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Опубликована фотография мужчины, которого подозревают в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Кадры оказались в распоряжении «Звезды».

Также был опубликован снимок поврежденного автомобиля «Рено», на котором передвигались предполагаемые террористы.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что белую иномарку обнаружили ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Машина сильно пострадала в результате погони, водитель транспортного средства не остановился по требованию правоохранителей и попытался скрыться.

По словам депутата ГД РФ, одного террориста задержали на месте, остальные скрылись в лесу. Примерно в 3 часа 50 минут сотрудники правоохранительных органов задержали второго подозреваемого.

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