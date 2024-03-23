«Разделить часть своей крови»: поток доноров у Центра крови ФМБА не прекращается

В Москве сегодня у Центра крови ФМБА России собрались десятки людей, желающих сдать кровь и ее компоненты для пострадавших в теракте, который произошел в «Крокус Сити Холле». В учреждении принимать доноров начали в половину девятого утра.

Многие жители столицы пришли еще до открытия Центра крови. Они отметили, что не могут оставаться безучастными, когда столько людей нуждается в помощи.

«Всю ночь ворочался. Думал, что же делать. Я являюсь штатным донором. Поэтому мне просто необходимы было сегодня сюда прийти разделить часть своей крови с кровью тех людей», - рассказал донор Александр.

Он отметил, что кровь нужно сдавать не только в такие моменты. Она необходима раненым в дорожно-транспортных происшествиях, участникам специальной операции и многим другим.

Напомним, в запасе у Центра крови ФМБА России находится 882 литра эритроцитных компонентов. Также в запасе 9 тонн плазмы.