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«Разделить часть своей крови»: поток доноров у Центра крови ФМБА не прекращается

Пришедшие сдать кровь отметили, что не могут оставаться безучастными.
Сергей Лебедев 2024-03-23 10:49:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве сегодня у Центра крови ФМБА России собрались десятки людей, желающих сдать кровь и ее компоненты для пострадавших в теракте, который произошел в «Крокус Сити Холле». В учреждении принимать доноров начали в половину девятого утра.

Многие жители столицы пришли еще до открытия Центра крови. Они отметили, что не могут оставаться безучастными, когда столько людей нуждается в помощи.

«Всю ночь ворочался. Думал, что же делать. Я являюсь штатным донором. Поэтому мне просто необходимы было сегодня сюда прийти разделить часть своей крови с кровью тех людей», - рассказал донор Александр.

Он отметил, что кровь нужно сдавать не только в такие моменты. Она необходима раненым в дорожно-транспортных происшествиях, участникам специальной операции и многим другим.

Напомним, в запасе у Центра крови ФМБА России находится 882 литра эритроцитных компонентов. Также в запасе 9 тонн плазмы.

#наш эксклюзив #кровь #Доноры #центр крови фмба #эритроцитные компоненты
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