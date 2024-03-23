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МЧС обнародовало список госпитализированных после теракта в «Крокусе»

В опубликованном на официальном сайте МЧС России списке значатся 107 человек.
Максим Крюков 2024-03-23 10:19:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий опубликовало список пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», которых госпитализировали в медучреждения.

Список разместили на официальном сайте чрезвычайного ведомства, в нем значатся 107 человек. Из них пятеро пока числятся неизвестными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что утром будет размещен список погибших, которых удалось идентифицировать. Кроме того, неподалеку от «Крокус Сити Холла» организуют работу Центра Помощи, где можно будет получить информацию о пострадавших и погибших во время нападения террористов на посетителей концертного зала. Также можно будет обратиться по телефону: 122-0. Номер для жителей Москвы: 8 (800) 550-50-30.

#в стране и мире #Теракт #МЧС #пострадавшие #список #Госпитализированные #Крокус сити холл
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