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СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после стрельбы в «Крокусе»

В результате стрельбы в концертном зале погибли по меньшей мере 40 человек, более 100 получили ранения.
Елизавета Кондрикова 2024-03-22 23:55:01
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ о террористическом акте по итогу стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

На данный момент на месте трагедии присутствуют глава СК РФ Александр Бастрыкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Глава МВД получает информацию касательно происходящего в режиме реального времени.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России», - добавили в СК РФ.

Ранее к концертному залу прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев, он также анонсировал создание оперативного штаба.

Сегодня вечером неизвестные с автоматами открыли огонь в «Крокусе», в результате погибли по меньшей мере 40 человек, 100 человек были ранены. Врачи оказывают необходимую помощь на месте.  

 

#Теракт #СК РФ #Уголовное дело #МВД России #Крокус сити холл
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