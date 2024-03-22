СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после стрельбы в «Крокусе»

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ о террористическом акте по итогу стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
На данный момент на месте трагедии присутствуют глава СК РФ Александр Бастрыкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Глава МВД получает информацию касательно происходящего в режиме реального времени.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России», - добавили в СК РФ.
Ранее к концертному залу прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев, он также анонсировал создание оперативного штаба.
Сегодня вечером неизвестные с автоматами открыли огонь в «Крокусе», в результате погибли по меньшей мере 40 человек, 100 человек были ранены. Врачи оказывают необходимую помощь на месте.
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