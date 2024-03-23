В Общественной палате предупредили о возможных фейках в мессенджерах по теракту

Пользователей мессенджеров предупреждают о возможном появлении фейков вокруг трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл» и вбросов о новых терактах. Об этом сообщил первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества Александр Малькевич.

«Возможны звонки и вбросы в разных чатах, домовых чатах. Особенно в чатах школ, детских садов о новых терактах. Из "Крокуса" и вокруг него будут распространяться фейки. Не исключена попытка подделок сообщений оперативного штаба», - приводит ТАСС слова Малькевича.

Он также призвал доверять только проверенным источникам и официальным СМИ и сохранять бдительность, добавив, что информационные атаки всегда сопровождают подобные теракты. Сейчас, по его словам, важно избегать появления «информационных пустот».

В особенности представитель Общественной палаты напомнил о том, что мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев занимаются освещением трагических событий в подмосковном Красногорске.

Напомним, сегодня неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», в результате теракта погибли 40 человек, еще сто человек получили ранения разной тяжести. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.