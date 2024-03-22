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Эксперт Железняков назвал уникальным случаем отмену пуска ракеты «Союз-2.1а»

Ранее не было такого, что именно автоматика отменяла пуск за такое малое время до старта.
Сергей Лебедев 2024-03-22 08:55:01
© Фото: Роскосмос © Видео: ТРК «Звезда»

Отмена запуска ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» является уникальным случаем для отечественной космонавтики за всю историю пилотируемых полетов. Об этом в разговоре со «Звездой» сказал историк космонавтики Александр Железняков. Ранее не было такого, что именно автоматика, а не люди, отменяла пуск за такое малое время до старта.

«Эта ситуация уникальная. Таких раньше не было. Пятиминутная готовность. Ну казалось бы, что тут еще может произойти? Оказалось, может произойти вот такая неприятность», - подчеркнул Железняков.

Напомним, вчера запуск ракеты отменили из-за просадки напряжения химического источника тока. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Пуск перенесли на предстоящую субботу, 23 марта. Он запланирован на 15.36 по московскому времени.

#космос #мкс #байконур #«союз-2.1а» #наш эксклюзив #Союз МС-25
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