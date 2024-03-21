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Запуск ракеты с кораблем «Союз МС-25» отменили из-за проблем с источником тока

Пуск перенесен на 23 марта, он должен состояться в 15.36 по московскому времени.
Владимир Рубанов 2024-03-21 18:14:01
© Фото: Роскосмос © Видео: ТРК «Звезда»

Отмена запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25» произошла из-за просадки напряжения химического источника тока, сообщил корреспондент «Звезды». Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Он добавил, что с экипажем все в порядке, все здоровы. У белорусской космонавтки Марины Василевской даже не поднялся пульс, сказал Борисов.

Пуск перенесен на 23 марта, он должен состояться в 15.36 по московскому времени.

Автоматическая отмена пуска произошла буквально за секунды до старта. После этого на площадке закрыли фермы обслуживания. Потом из ракеты эвакуируют экипаж, а затем сливают топливо.

«Союз МС-25» должен доставить на МКС экипаж из трех человек - командира корабля россиянина Олега Новицкого, астронавта NASA Трейси Дайсон и белорусскую участницу космического полета Марину Василевскую.

#в стране и мире #космос #Юрий Борисов #роскосмос #мкс #байконур #«союз-2.1а» #пилотируемый корабль #Союз МС-25
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