ЦЕРН продолжит работать с учеными из России, но не с российскими институтами

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) продолжит сотрудничать с российскими учеными, работающими в институтах, не базирующихся в России, только соглашение с российскими институтами продлеваться не будет. С таким заявлением выступил официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье.

«Решение государств-членов ЦЕРН касается сотрудничества с российскими институтами, в то время как отношения с российскими учеными, связанными с ЦЕРН в рамках других соглашений, будут продолжены», - сказал он в интервью РИА Новости.

Предполагается, что с 30 ноября этого года организация прекратит сотрудничество с 500 специалистами, связанными с Россией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала данную инициативу абсолютно неприемлемой и политизированной. По мнению дипломата, военно-политическая обстановка в мире не должна оказывать влияния на науку.

Сколько именно ученых с российскими паспортами смогут продолжить работу в ЦЕРН и возможно ли возобновление сотрудничества с институтами в РФ в будущем Марсолье не сказал. Доступ российских ученых к результатам своей деятельности после истечения указанных сроков также остается под вопросом. Ранее президент Курчатовского института, член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук заявил, что Россия только выиграет от решения ЦЕРН прекратить сотрудничество с российскими учеными. На Родину вернутся высококвалифицированные кадры с колоссальным опытом, полагает он.