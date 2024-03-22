МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЦЕРН продолжит работать с учеными из России, но не с российскими институтами

С 30 ноября этого года организация планирует прекратить сотрудничество с 500 специалистами, связанными с Россией.
Ян Брацкий 2024-03-22 03:35:01
© Фото: Xu Jinquan Xinhua Global Look Press

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) продолжит сотрудничать с российскими учеными, работающими в институтах, не базирующихся в России, только соглашение с российскими институтами продлеваться не будет. С таким заявлением выступил официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье.

«Решение государств-членов ЦЕРН касается сотрудничества с российскими институтами, в то время как отношения с российскими учеными, связанными с ЦЕРН в рамках других соглашений, будут продолжены», - сказал он в интервью РИА Новости.

Предполагается, что с 30 ноября этого года организация прекратит сотрудничество с 500 специалистами, связанными с Россией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала данную инициативу абсолютно неприемлемой и политизированной. По мнению дипломата, военно-политическая обстановка в мире не должна оказывать влияния на науку.

Сколько именно ученых с российскими паспортами смогут продолжить работу в ЦЕРН и возможно ли возобновление сотрудничества с институтами в РФ в будущем Марсолье не сказал. Доступ российских ученых к результатам своей деятельности после истечения указанных сроков также остается под вопросом. Ранее президент Курчатовского института, член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук заявил, что Россия только выиграет от решения ЦЕРН прекратить сотрудничество с российскими учеными. На Родину вернутся высококвалифицированные кадры с колоссальным опытом, полагает он.

#Наука #Исследования #ученые #ран #ЦЕРН
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 