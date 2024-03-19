ЦЕРН прекратит сотрудничество с 500 связанными с Россией специалистами

Европейская организация по ядерным исследованиям прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, которые связаны с российскими организациями. Об этом заявил официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье.

«Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года», - цитирует его слова РИА Новости.

Арно Марсолье отметил, что организация не получает финансирования от России. Сейчас в ЦЕРН готовятся, чтобы задачи на Большом адронном коллайдере взяли на себя другие группы.

Напомним, в минувшем декабре Совет ЦЕРН принял решение об исключении России из списка партнеров организации и окончании работы на Большом адронном коллайдере ученых с аффилиацией в российских НИИ и вузах.