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ЦЕРН прекратит сотрудничество с 500 связанными с Россией специалистами

Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября.
Сергей Лебедев 2024-03-19 08:24:01
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости

Европейская организация по ядерным исследованиям прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, которые связаны с российскими организациями. Об этом заявил официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье.

«Приостановление действия соглашения о сотрудничестве вступит в силу с 30 ноября этого года», - цитирует его слова РИА Новости.

Арно Марсолье отметил, что организация не получает финансирования от России. Сейчас в ЦЕРН готовятся, чтобы задачи на Большом адронном коллайдере взяли на себя другие группы.

Напомним, в минувшем декабре Совет ЦЕРН принял решение об исключении России из списка партнеров организации и окончании работы на Большом адронном коллайдере ученых с аффилиацией в российских НИИ и вузах.

#Россия #в стране и мире #ученые #ЦЕРН #Большой адронный коллайдер #Арно Марсолье
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