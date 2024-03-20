Президент Курчатовского института назвал подарком возвращение ученых из ЦЕРН

Россия только выиграет от того, что Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) решила с ноября прекратить сотрудничество примерно с 500 специалистами из нашей страны. На Родину вернутся высококвалифицированные кадры, которые приобрели колоссальный опыт. Об этом заявил президент Курчатовского института, член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук. По его словам, это настоящий подарок для нашей страны.

«Они могут учить новых людей, могут работать на расчетах, на практике, технике и так далее. Мы получаем несколько сот квалифицированных людей обратно на рабочие места», - отметил он.

Михаил Ковальчук подчеркнул, что теперь необходимо правильно принять специалистов. Но в этом, по его мнению, проблем быть не должно.

Напомним, ранее вице-президент Российской академии наук Владислав Панченко заявил, что ЦЕРН только потеряет от разрыва отношений с российскими учеными. Организация лишится уникальных специалистов.