ВКС РФ ударом по лагерю подготовки боевиков в Алеппо уничтожили до 25 террористов

Российская авиация нанесла удар по лагерю подготовки боевиков в Алеппо. По данным ЦПВС, выпускники этой тренировочной базы причастны к обстрелам сирийских правительственных сил.

«Ударом ВКС России в районе населенного пункта Куббасин провинции Алеппо уничтожен лагерь подготовки боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных сил», - уточнил замруководителя ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить.

По оценкам ЦПВС, в результате авиаудара ликвидированы порядка 25 террористов.

Напомним, что в декабре 2023 года пятеро сирийских военных погибли, еще 15 получили ранения при нападении боевиков в Алеппо. По информации ЦПВС, позиции сирийских правительственных сил атаковали диверсанты незаконных вооруженных формирований в районе населенного пункта Урус-эс-Сугра.

Ранее сообщалось, что накануне штурмовики и истребители, а также беспилотники коалиции США, несколько раз нарушали воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф.