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Пять военных погибли при нападении боевиков в сирийской провинции Алеппо

Игнат Далакян
23:08 08.12.2023
По словам заместителя руководителя ЦПВС в САР, в провинции Алеппо нападение совершила диверсионная группа боевиков.
Пять военных погибли при нападении боевиков в сирийской провинции Алеппо
© Фото: Mahmoud Sulaiman ZUMAPRESS.com Globallookpress
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При нападении боевиков на позиции правительственных сил Сирии в Алеппо погибли пять сирийских военнослужащих и еще 15 ранены. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, на позиции сирийских правительственных сил совершила нападение диверсионная группа боевиков незаконных вооруженных формирований в районе населенного пункта Урус-эс-Сугра.

Кулить также уточнил, что один сирийский военнослужащий был убит и один ранен в Идлибе в результате снайперского огня боевиков. Также за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали пять обстрелов со стороны террористических группировок.

Ранее в ЦПВС РФ в САР сообщили о поражении Воздушно-космическими силами России позиций террористов в провинции Идлиб. ВКС РФ поразили пункт управления и укрытие боевиков, которые вели обстрел позиций правительственной армии Сирии.

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