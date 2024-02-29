ЦПВС зафиксировал шесть нарушений пространства Сирии авиацией коалиции США

Самолеты коалиции США в течение суток шесть раз вторгались в воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Оперативной информацией поделился заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей Typhoon, парой истребителей F-16 и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt», - сообщил Кулить.

Кроме того, в сирийском небе зафиксированы несколько беспилотников коалиции, которые трижды в течение дня нарушили соглашения 2019 года.

Ранее сообщалось, что военные самолеты американской коалиции регулярно вторгаются в пределы Сирии, нарушая протоколы деконфликтации. Так, 26 февраля отмечено восемь аналогичных случаев.