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ФСБ: в результате теракта в «Крокусе» погибли 40 человек, более 100 пострадали

Спецслужбы проводят оперативно-розыскные действия после ЧП в ТЦ в Красногорске.
Ирина Егорова 2024-03-22 22:25:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

ФСБ предварительно сообщила о 40 погибших и более 100 пострадавших в результате трагедии в «Крокус Сити Холле».

Сейчас предпринимаются все возможные меры для оказания помощи пострадавшим, спецслужбы проводят оперативно-розыскные действия.

Первых пострадавших уже доставили в больницы. Также врачи оказывают помощь на месте. У ТЦ дежурят около 70 бригад скорой.

После вооруженного нападения в ТЦ «Крокус Сити холл» в Москве, Подмосковье, Крыму и многих других областях отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия.

На данный момент, пожарные тушат здание, также используется вертолет. На дороге усилены меры безопасности, а также происходит усиленный досмотр в столичной подземке.

В ООН заявили, что опечалены сообщениями о стрельбе в подмосковном «Крокус Сити холле» и следят за ситуацией, сказал заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак. Лукашенко выразил Путину свои соболезнования в связи со случившимся.

Перед началом концерта неизвестные в камуфляже открыли стрельбу, после чего раздалось два взрыва, случился пожар.  

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