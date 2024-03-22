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Губернатор Подмосковья Воробьев выехал на место трагедии в Красногорске

После стрельбы и взрыва в ТЦ «Крокус Сити Холл» будет создан оперативный штаб.
Ирина Егорова 2024-03-22 21:06:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

После новостей о стрельбе и пожаре в торговом центре «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал к месту трагедии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже», - написал он.

По меньшей мере 12 человек погибли и 35 пострадали, сообщил Telegram-канал Baza. 

Здание торгового центра горит, над ним видны клубы черного дыма. Есть сообщения, что в здании произошел взрыв. Стрельбу открыли три человека в камуфляже перед концертом рок-группы. Официальной информации пока нет.

#пожар #стрельба #концерт #губернатор #Андрей Воробьев #Крокус сити холл
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