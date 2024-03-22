Четыре человека находятся в тяжелом состоянии после теракта в «Крокус Сити Холл»

После теракта в «Крокус Сити Холле» госпитализировано 21 человек - четверо находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он ранее выехал на место трагедии. Принимает участие в работе оперативного штаба, созданного сразу после трагедии.

«На месте делается все для спасения людей. Работает СОБР. Около Крокуса более 70 бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим», - написал он в своем Telegram-канале.

Вопрос находится на личном контроле у министра здравоохранения Михаила Мурашко. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился оказать помощь всем пострадавшим в результате трагедии и назвал ее «ужасной».

По предварительной информации ФСБ, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек, более 100 пострадали.

Все массовые мероприятия в Москве, Подмосковье и многих областях отменены. На данный момент, пожарные тушат здание, также при помощи вертолета. На дороге усилены меры безопасности, а также происходит усиленный досмотр в метро.