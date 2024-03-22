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LCI: Киеву не хватает средств ПВО, и Запад никак не может помочь

У Европы нет возможности наладить производство вооружения такого типа, заявил бывший верховный главнокомандующий силами НАТО на континенте.
Владимир Рубанов 2024-03-22 17:53:01
© Фото: The Presidential Office of Ukraine, Global Look Press

Киеву не хватает средств противовоздушной обороны для перехвата российских ракет, считает бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Жан-Поль Паломерос. Исправить ситуацию могут только США, заявил он в эфире французского канала LCI.

Противовоздушная оборона Украины далека от идеала, заявил Паломерос. У Европы нет возможности наладить производство вооружения такого типа. Но и для США непросто ускорить производство систем, с которыми научились работать ВСУ, сообщает Радио Sputnik. 

Киев уже несколько месяцев «перехватывает российские ракеты все менее успешно», и момент для наращивания производства средств ПВО в помощь Киеву оказался упущен, заявил Паломерос.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики и ВПК Украины. Российские военные с 16 по 22 марта нанесли 49 ударов возмездия в ответ на обстрелы территории РФ, попытки прорыва и захвата граничащих с Украиной населенных пунктов.

#пво #Украина #сша #Европа #ВСУ #поставки оружия
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