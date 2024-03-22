LCI: Киеву не хватает средств ПВО, и Запад никак не может помочь

Киеву не хватает средств противовоздушной обороны для перехвата российских ракет, считает бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Жан-Поль Паломерос. Исправить ситуацию могут только США, заявил он в эфире французского канала LCI.

Противовоздушная оборона Украины далека от идеала, заявил Паломерос. У Европы нет возможности наладить производство вооружения такого типа. Но и для США непросто ускорить производство систем, с которыми научились работать ВСУ, сообщает Радио Sputnik.

Киев уже несколько месяцев «перехватывает российские ракеты все менее успешно», и момент для наращивания производства средств ПВО в помощь Киеву оказался упущен, заявил Паломерос.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики и ВПК Украины. Российские военные с 16 по 22 марта нанесли 49 ударов возмездия в ответ на обстрелы территории РФ, попытки прорыва и захвата граничащих с Украиной населенных пунктов.