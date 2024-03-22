Российские военные нанесли за неделю 49 ударов возмездия по объектам на Украине

Российские военные с 16 по 22 марта нанесли 49 ударов возмездия по объектам на территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В сводке о проведении специальной военной операции говорится, что удары наносились в ответ на обстрелы территории РФ, попытки прорыва и захвата граничащих с Украиной населенных пунктов. В ходе выполнения задачи российские военные применили высокоточное оружие, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотники.

Оборонное ведомство отчиталось о результатах ударов. Как утверждают в Минобороны, были поражены центры принятия решений ВСУ, украинские аэродромы, цеха, где ремонтируется вооружение и техника, склады хранения БПЛА и морских беспилотников, базы материально-технического обеспечения, а также пункты дислокации подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.

Сегодня наносился удар по объектам энергетики, ВПК, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований противника и иностранных наемников.

В оборонном ведомстве напомнили, что в течение недели украинские диверсанты пытались прорваться в приграничные районы Белгородской и Курской областей, однако все атаки удалось отразить. Потери украинской стороны на Белгородском направлении превысили 3 000 человек. Также противник лишился семи танков, 15 единиц бронетехники и 17 автомобилей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.