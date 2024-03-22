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ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики и ВПК Украины

В результате удара дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов.
2024-03-22 14:25:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ВС РФ нанесли сегодня массированный удар по объектам энергетики, ВПК, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований противника и иностранных наемников. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в сводке о проведении специальной военной операции.

В результате удара перестали функционировать предприятия, на которых выпускаются вооружение, военная техника и боеприпасы. Также противник лишился военной техники и средств поражения, которые получил в рамках военной помощи от стран НАТО. Кроме того, ВС РФ нарушили переброску к переднему краю вражеских резервов, поразили подразделения ВСУ и наемников в районах восстановления боеспособности.

За неделю наши военные нанесли 49 ударов по украинским объектам. В Минобороны подчеркнули, что сделано это было в ответ на обстрелы российской территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #МО РФ #массированный удар #СВО
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