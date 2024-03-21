МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле пригрозили последствиями в случае отправки иностранных войск на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления, что Франция якобы рассматривает возможность отправить военную миссию в граничащие с Белоруссией районы Украины, чтобы высвободить находящиеся там подразделения ВСУ.
Андрей Аркадьев 2024-03-21 14:25:01
© Фото: Sergei Stepanov, Xinhua, Global Look Press

Отправка воинского контингента иностранных государств на территорию Украины может привести к негативным последствиям. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы уже неоднократно говорили, что направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными, вплоть до непоправимых, последствиями», - заявил представитель Кремля.

Так он прокомментировал заявление депутата Рады Алексея Гочаренко*, что Франция якобы рассматривает возможность отправить военную миссию в граничащие с Белоруссией районы Украины. Данная мера может быть принята, чтобы высвободить оттуда подразделения ВСУ.

По итогам общения с французскими коллегами парламентарий сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон настроен решительно в вопросе отправки солдат. Сколько человек может быть переброшено, не сообщается. Также Гончаренко заявил, что якобы Франция создаст коалицию союзников, участниками которой могут стать Польша и страны Балтии.

О том, что Париж готовится отправить порядка 2 000 военных на Украину на начальном этапе, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. При этом французов он назвал приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны ВС РФ.

* Алексей Гочаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

#в стране и мире #Украина #Кремль #Песков #иностранные войска
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 