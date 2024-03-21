В Кремле пригрозили последствиями в случае отправки иностранных войск на Украину

Отправка воинского контингента иностранных государств на территорию Украины может привести к негативным последствиям. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы уже неоднократно говорили, что направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными, вплоть до непоправимых, последствиями», - заявил представитель Кремля.

Так он прокомментировал заявление депутата Рады Алексея Гочаренко*, что Франция якобы рассматривает возможность отправить военную миссию в граничащие с Белоруссией районы Украины. Данная мера может быть принята, чтобы высвободить оттуда подразделения ВСУ.

По итогам общения с французскими коллегами парламентарий сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон настроен решительно в вопросе отправки солдат. Сколько человек может быть переброшено, не сообщается. Также Гончаренко заявил, что якобы Франция создаст коалицию союзников, участниками которой могут стать Польша и страны Балтии.

О том, что Париж готовится отправить порядка 2 000 военных на Украину на начальном этапе, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. При этом французов он назвал приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны ВС РФ.

* Алексей Гочаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.