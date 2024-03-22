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Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны

Каждый российский гражданин «должен это понимать, для своей внутренней мобилизации», отметил пресс-секретарь президента РФ.
Максим Крюков 2024-03-22 12:10:01
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Россия находится в состоянии войны, несмотря на то что конфликт с Киевом начинался как специальная военная операция. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной», - сказал он в разговоре с aif.ru.

По словам представителя Кремля, каждый гражданин страны «должен это понимать, для своей внутренней мобилизации».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Москва может создать буферную зону, чтобы у киевского режима не было возможности обстреливать объекты на территории России. Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал слова Владимира Путина о возможном создании «санитарной зоны» на Украине на фоне атак на Белгородскую область.

#Россия #война #Украина #Дмитрий Песков
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