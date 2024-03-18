Путин допустил создание санитарной зоны на территориях, подконтрольных Киеву

Действующий президент России Владимир Путин допустил создание санитарной зоны «безопасности» на территориях, сегодня подконтрольных украинскому режиму, для обеспечения охраны российских регионов.

«Не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму», - сказал президент, выступая сегодня перед журналистами в своем избирательном штабе в Гостином дворе.

Президент добавил, что подобная зона будет представлять сложность для преодоления со стороны противника, в том числе при условии применения средств вооружения, поставляемых врагу иностранными союзниками.

Об этом Путин сказал, комментируя заявление губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова об обеспечении безопасности региона за счет присоединения Харьковской области. Президент отметил, что не готов говорить о присоединении чего бы то ни было, но сообщил о возможности установления подобных зон.

В ходе своего посещения штаба в Гостином дворе Путин также побеседовал с волонтерами, планирующими поездку в Авдеевку, и заявил о необходимости сделать все для поддержки города, освобожденного от украинских националистов.