Песков объяснил слова Путина о создании «санитарной зоны» на Украине

Киев продолжает обстрелы социальных объектов и жилых домов, поэтому Москва, чтобы обезопасить территорию РФ, может создать буферную зону, чтобы противник не мог бить по российским объектам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал слова Владимира Путина о возможном создании «санитарной зоны» на Украине на фоне атак на Белгородскую область.

«Обезопасить их можно, только создав некий коридор, некую, действительно, буферную зону, с тем чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», - сказал Песков.

Ранее Путин допустил возможность создания «санитарной зоны» на Украине из-за обстрелов приграничных регионов. Благодаря созданию такой территории появится возможность отодвинуть дальнобойные орудия противника на безопасное расстояние. Какова будет глубина «санитарной зоны», он не уточнил.