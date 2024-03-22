Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке мер против зерна из РФ и Белоруссии

Еврокомиссия (ЕК) готовится увеличить тарифы на экспорт в страны Евросоюза зерновых продуктов и семян масличных культур из России и Белоруссии, заявила по итогам первого дня саммита ЕС глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы подготовили предложение по увеличению тарифов на российский и белорусский импорт зерновых продуктов. На это есть несколько хороших причин», - цитирует ТАСС слова фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, увеличение тарифов объясняется необходимостью контроля за присутствием российского зерна на европейских рынках, а также намерением не допустить использования Москвой прибыли от поставок в Евросоюз.

О готовности Евросоюза принять подобную меру стало известно во вторник 19 марта. По данным издания Financial Times, введение увеличенных тарифов должно вызвать повышение цен на зерно российского или белорусского производства как минимум на 50% и, соответственно, снижение спроса на него.

Саммит ЕС проходит 21-22 марта в Брюсселе, в рамках первого дня встреч европейские лидеры вновь призвали продолжить санкционное давление против России и вести работу по разработке новых ограничений.