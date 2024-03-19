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Евросоюз планирует ввести пошлины на импорт зерна из РФ и Белоруссии

Европейский союз собирается взимать пошлину в 95 евро за тонну зерна из России и Белоруссии, сообщает Financial Times.
Максим Крюков 2024-03-19 10:01:01
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Европейская комиссия планирует в ближайшие дни объявить о введении налога на импорт зерна из Российской Федерации и Белоруссии. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на свои источники.

«Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из РФ и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены», - говорится в материале.

Как уточняет издание, размер таможенного сбора составит 95 евро за тонну продукции.

Отмечается, что этот шаг должен вызвать повышение цен на зерно российского или белорусского производства как минимум на 50% и, соответственно, снижение спроса на него, передает LIFE. Кроме того, налог в размере 50% также собираются ввести на российские и белорусские семена масличных культур и продукты их переработки.

В начале марта президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания зерновой биржи в рамках БРИКС. Российский лидер назвал эту инициативу хорошей, подчеркнув, что на потребителях слишком пагубно сказываются биржевые спекуляции, которые «формируются в Штатах или в Европе».

#Россия #белоруссия #евросоюз #Еврокомиссия #пошлины #Зерно #Импорт
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