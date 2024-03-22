Саммит ЕС не принял решение по использованию активов РФ для помощи Киеву

Лидеры стран ЕС не смогли договориться по поводу использования доходов от российских замороженных активов для оказания военной помощи Украине, работа над предложениями Еврокомиссии будет продолжена. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита.

«Евросовет рассмотрел прогресс по конкретным действиям, направленным на использование непредвиденных доходов от замороженных активов РФ в интересах Украины», - поясняет документ.

Одновременно с этим встреча в Брюсселе вновь подчеркнула приверженность европейских стран продолжению санкционного давления на Россию и введению новых ограничений.

Саммит глав государств и правительств ЕС проходит в Брюсселе 21-22 марта.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что все страны ЕС единогласно выразили свою поддержку идее использования российских активов для военной помощи Украине. Трудность составляла необходимость организовать процесс экспроприации, не выходя за рамки закона и с минимальными последствиями для финансовой системы.