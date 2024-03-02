Литва будет изымать автомобили с российскими номерами с 11 марта

Власти Литвы анонсировали решение о конфискации автомобилей с российскими номерами с 11 марта, пишет RT.

«На территории Литвы до сих пор есть люди, управляющие автомобилями, зарегистрированными в России. До 11 марта они должны либо зарегистрировать транспортные средства в стране, либо покинуть ЕС», - цитирует телеканал заявление таможни республики.

В ведомстве добавили, что владельцам транспортных средств с российскими номерами будет грозить штраф с последующей конфискацией машины.

Ранее сообщалось, что в Литве пригрозили «нейтрализацией» Калининграда в случае конфликта России с НАТО. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва примет дополнительные меры безопасности в условиях нарастающей угрозы со стороны альянса.