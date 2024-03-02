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Литва будет изымать автомобили с российскими номерами с 11 марта

Вильнюс рекомендуют автовладельцам перерегистрировать транспортные средства.
Глеб Владовский 2024-03-02 19:22:01
© Фото: Константин Чалабов РИА Новости

Власти Литвы анонсировали решение о конфискации автомобилей с российскими номерами с 11 марта, пишет RT.

«На территории Литвы до сих пор есть люди, управляющие автомобилями, зарегистрированными в России. До 11 марта они должны либо зарегистрировать транспортные средства в стране, либо покинуть ЕС», - цитирует телеканал заявление таможни республики.

В ведомстве добавили, что владельцам транспортных средств с российскими номерами будет грозить штраф с последующей конфискацией машины.

Ранее сообщалось, что в Литве пригрозили «нейтрализацией» Калининграда в случае конфликта России с НАТО. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва примет дополнительные меры безопасности в условиях нарастающей угрозы со стороны альянса.

#в стране и мире #Автомобиль #Литва #конфискация #российские номера
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