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Песков ответил на угрозы «нейтрализовать» Калининград

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Калининград всегда будет находиться в составе России.
Игнат Далакян 2024-02-28 14:26:01
© Фото: Виталий Невар, РИА Новости

Российская Федерация примет дополнительные меры безопасности в условиях нарастающей угрозы со стороны Североатлантического альянса и агрессивной риторики. Таким образом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова литовского дипломата о нейтрализации Калининграда.

По словам представителя Кремля, расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры блока в сторону границ Российской Федерации и враждебная риторика членов Североатлантического альянса является поводом для глубокой обеспокоенности и основанием для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности.

«Калининград - наш регион, он находится на Балтике, и так будет всегда», - заявил Песков.

Ранее в Литве пригрозили «нейтрализовать» Калининград в случае конфликта России и НАТО. Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс посчитал, что Калининград оказался под угрозой «нейтрализации» после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

#в стране и мире #Калининград #Литва #Дмитрий Песков
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