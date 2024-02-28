Песков ответил на угрозы «нейтрализовать» Калининград

Российская Федерация примет дополнительные меры безопасности в условиях нарастающей угрозы со стороны Североатлантического альянса и агрессивной риторики. Таким образом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова литовского дипломата о нейтрализации Калининграда.

По словам представителя Кремля, расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры блока в сторону границ Российской Федерации и враждебная риторика членов Североатлантического альянса является поводом для глубокой обеспокоенности и основанием для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности.

«Калининград - наш регион, он находится на Балтике, и так будет всегда», - заявил Песков.

Ранее в Литве пригрозили «нейтрализовать» Калининград в случае конфликта России и НАТО. Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс посчитал, что Калининград оказался под угрозой «нейтрализации» после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.