МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Литве пригрозили «нейтрализовать» Калининград в случае конфликта России и НАТО

В Литве считают, что Калининград оказался под угрозой «нейтрализации» после вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
Ирина Елагина 2024-02-27 18:39:01
© Фото: Виталий Невар, РИА Новости

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс заявил об угрозе «нейтрализации» Калининграда после вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По мнению дипломата, Балтика после расширения НАТО стала внутренним морем альянса.

«После вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу, Калининград будет "нейтрализован" первым», - написал Линкявичюс в соцсети.

Как сообщает РИА Новости, власти Калининграда отреагировали на заявление литовского посла и отметили, что Балтика «никогда не станет морем НАТО», так как здесь базируется Балтийский флот и есть три крупных российских порта - Калининград, Санкт-Петербург и Усть-Луга.

Ранее сообщалось, что экипажи вертолетов Ка-29 и Ка-27 морской авиации Балтийского флота провели боевые стрельбы на морских полигонах и выполнили задачи по поиску и уничтожению надводных целей и подводных лодок условного противника.

#в стране и мире #НАТО #Швеция #Финляндия #Балтийское море #Калининград #Литва
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 