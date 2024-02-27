В Литве пригрозили «нейтрализовать» Калининград в случае конфликта России и НАТО

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс заявил об угрозе «нейтрализации» Калининграда после вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По мнению дипломата, Балтика после расширения НАТО стала внутренним морем альянса.

«После вступления Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним для НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов Североатлантическому альянсу, Калининград будет "нейтрализован" первым», - написал Линкявичюс в соцсети.

Как сообщает РИА Новости, власти Калининграда отреагировали на заявление литовского посла и отметили, что Балтика «никогда не станет морем НАТО», так как здесь базируется Балтийский флот и есть три крупных российских порта - Калининград, Санкт-Петербург и Усть-Луга.

Ранее сообщалось, что экипажи вертолетов Ка-29 и Ка-27 морской авиации Балтийского флота провели боевые стрельбы на морских полигонах и выполнили задачи по поиску и уничтожению надводных целей и подводных лодок условного противника.