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В Минобороны ФРГ затруднились сказать, вносились ли изменения в перехваченные переговоры офицеров

В ведомстве отметили, что не могут сказать точно, была ли запись, которую опубликовала Маргарита Симоньян, изменена.
Глеб Владовский 2024-03-02 18:45:01
© Фото: Michael Matthey, dpa, Globallookpress

Министерство обороны Германии не исключает вероятность того, что внутренний разговор высокопоставленных военных о планах атаки на Крымский мост с предполагаемым использованием ракет Taurus мог быть перехвачен, однако доподлинно неизвестно, вносились ли в опубликованную запись изменения, передает немецкое агентства DPA.

«В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, которая циркулирует в социальных сетях», - цитирует ТАСС заявление оборонного ведомства ФРГ.

Ранее сообщалось, что главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в Telegram запись разговора немецких военных об Украине. В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал «серьезной проблемой» эту ситуацию и пообещал провести тщательное  расследование инцидента.

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