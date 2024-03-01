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В Госдуме анонсировали обращение в бундестаг из-за записи беседы немецких военных

Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев сравнил беседу офицеров бундерсвера с планом «Барбаросса».
Ирина Елагина 2024-03-01 20:31:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявил о готовящемся обращении в бундестагу из-за скандала вокруг разговора немецких офицеров про бомбардировку Крымского моста - расшифровку беседы и саму аудиозапись обнародовала главред телеканала RT Маргарита Симоньян.

Пискарев сравнил беседу немецких офицеров с планом «Барбаросса», потому что «высокопоставленные офицеры бундесвера вновь строят планы, как им бомбить Россию» и нанести удары по Крымскому мосту.

«Зададим вопросы и депутатам Бундестага, почему они молчат и не высказывают свою позицию в ситуации, когда немецкие офицеры ведут речь о прямом военном вторжении на территорию России», - отметил Пискарев.

Он рекомендовал немецким депутатам прогуляться и возобновить в памяти надписи, оставленные советскими солдатами в 1945 году на стенах Рейхстага.

Ранее сообщалось, что Симоньян опубликовала в соцсети беседу немецких военных об Украине и бомбардировке Крымского моста.

Глава МИД Сергей Лавров, ознакомившись к записью, заявил, что Россия знает о деятельности военных НАТО на Украине, хотя альянс этого не афиширует, маскируя воинов под наемников.

#в стране и мире #НАТО #Германия #Бундестаг #госдума #василий пискарев
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