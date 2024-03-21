Раненого при обстреле Белгорода подростка доставили в Москву

Подростка, пострадавшего при обстреле украинскими националистами Белгорода, доставили в Москву. Он будет проходить лечение в Российской детской клинической больнице. В результате обстрела мальчик частично лишился кисти левой руки, также он получил осколочные ранения спины и груди.

Как сообщили врачи, пациента перевязали, раны обработали. В ближайшие дни состоится необходимая операция. Еще двоих пострадавших детей сейчас лечат в областной детской клинической больнице в Белгороде. Московские специалисты проконсультировали своих коллег.

Напомним, ВСУ обстреляли Белгородскую область из ракетной системы залпового огня чешского производства «Вампир». Пострадали четыре мирных жителя. Боевики специально целились по гражданским объектам. Повреждены здание школы и детского сада, 13 частных домов, а также 19 автомобилей.